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Головна Новини дня Навіщо декриміналізовувати дорослий контент — думка Гетманцева

Навіщо декриміналізовувати дорослий контент — думка Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 00:28
Навіщо потрібна декриміналізація дорослого контенту в Україні — пояснення від представника ВРУ
Данило Гетманцев. Фото: Данило Гетманцев/Facebook

Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих набрала достатню кількість голосів. Закликав підписувати її й голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 4 липня.

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Представник Верховної Ради наголосив, що творці дорослого контенту сплачують державі податки. Лицемірство, коли однією рукою отримуєш податки, а іншою — вимагаєш заборонити тих, хто ці кошти сплачує.

"Переконаний у тому, що ми повинні дати їм можливість працювати й робити те, що вони хочуть робити... Це жодним чином не пов'язано з насильством. Там нема жодного потерпілого. Хочеш — використовуєш. Не хочеш — не використовуєш, але держава отримує з цього податки", — зазначив Гетманцев.

За його словами, тогоріч із платформи Only Funs сплатили 350 мільйонів гривень податків. Одна дівчина впродовж двох років віддала понад 40 мільйонів гривень.

"Якщо це вдається й це закрито, тобто є певні перешкоди для доступу, не транслюється на загальних екранах — у чому взагалі проблема? Декриміналізувати. Я вважаю: треба покінчити з цим лицемірством", — підсумував представник парламенту.

Раніше Гетманцев повідомив, що деяких українців можуть позбавити спецпенсій. Йдеться про прокурорів, суддів та держслужбовців.

Також голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики повідомляв, у скільки оцінюється тіньовий ринок України. Ця сума сягає 800–900 мільярдів гривень.

Верховна Рада податки Данило Гетманцев петиція OnlyFans парламент
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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