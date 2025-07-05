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Главная Новости дня Зачем декриминализировать взрослый контент — мнение Гетманцева

Зачем декриминализировать взрослый контент — мнение Гетманцева

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 00:28
Зачем нужна декриминализация взрослого контента в Украине — объяснение от представителя ВРУ
Даниил Гетманцев. Фото: Даниил Гетманцев/Facebook

Петиция о декриминализации контента для взрослых набрала достаточное количество голосов. Призывал подписывать ее и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 4 июля.

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Представитель Верховной Рады отметил, что создатели взрослого контента платят государству налоги. Лицемерие, когда одной рукой получаешь налоги, а другой — требуешь запретить тех, кто эти средства платит.

"Убежден в том, что мы должны дать им возможность работать и делать то, что они хотят делать... Это никоим образом не связано с насилием. Там нет ни одного пострадавшего. Хочешь — используешь. Не хочешь — не используешь, но государство получает с этого налоги", — отметил Гетманцев.

По его словам, в прошлом году с платформы Only Funs уплатили 350 миллионов гривен налогов. Одна девушка в течение двух лет отдала более 40 миллионов гривен.

"Если это удается и это закрыто, то есть есть определенные препятствия для доступа, не транслируется на общих экранах — в чем вообще проблема? Декриминализировать. Я считаю: надо покончить с этим лицемерием", — подытожил представитель парламента.

Ранее Гетманцев сообщил, что некоторых украинцев могут лишить спецпенсий. Речь идет о прокурорах, судьях и госслужащих.

Также глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщал, во сколько оценивается теневой рынок Украины. Эта сумма достигает 800–900 миллиардов гривен.

Верховная Рада налоги Даниил Гетманцев петиция OnlyFans парламент
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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