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Гетманцев назвав цифру тіньового ринку в Україні

16 червня 2025 23:41
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Гетманцев заявив, що тіньовий ринок в Україні становить 800-900 млрд гривень
Данило Гетманцев. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Тіньовий ринок в Україні оцінюється в 800-900 млрд гривень. Якщо б ці гроші поступили в бюджет, вони могли б піти на підвищення зарплат вчителям та медикам втричі, а також на армію і пенсії.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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"Ми визначаємо тіньовий ринок, як 800-900 млрд гривень. Майже трильйон. Це ті гроші, які ми недоотримали. Якщо уявити, про що йдеться, ми могли б втричі підвищити зарплати вчителям, втричі підвищити зарплати медикам, і плюс ще істотно підвищити пенсії — якщо ці гроші просто покласти в бюджет", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що детінізація — це питання безпеки й виживання і для армії, і для бюджету, і для кожного українця.

Також Гетманцев поінформував, що наразі вже відомо про допомогу понад 82 млрд гривень від Британії, а також про 1,9 млрд євро від Німеччини на закупівлю української зброї.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Железняк пояснив, чому в Україні зростають видатки на оборону. За його словами, це пов'язано із затримками постачання та збільшенням виробництва.

Також ми писали, що тиждень тому України вперше за час повномасштабної війни почала виплачувати борги МВФ. Чому так сталося, читайте за цим посиланням.

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