Гетманцев заявив, що тіньовий ринок в Україні становить 800-900 млрд гривень

Данило Гетманцев. Фото: скриншот

Тіньовий ринок в Україні оцінюється в 800-900 млрд гривень. Якщо б ці гроші поступили в бюджет, вони могли б піти на підвищення зарплат вчителям та медикам втричі, а також на армію і пенсії.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Що сказав Гетманцев про тіньовий ринок в Україні

"Ми визначаємо тіньовий ринок, як 800-900 млрд гривень. Майже трильйон. Це ті гроші, які ми недоотримали. Якщо уявити, про що йдеться, ми могли б втричі підвищити зарплати вчителям, втричі підвищити зарплати медикам, і плюс ще істотно підвищити пенсії — якщо ці гроші просто покласти в бюджет", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що детінізація — це питання безпеки й виживання і для армії, і для бюджету, і для кожного українця.

Також Гетманцев поінформував, що наразі вже відомо про допомогу понад 82 млрд гривень від Британії, а також про 1,9 млрд євро від Німеччини на закупівлю української зброї.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Железняк пояснив, чому в Україні зростають видатки на оборону. За його словами, це пов'язано із затримками постачання та збільшенням виробництва.

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