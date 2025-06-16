Гетманцев заявил, что теневой рынок в Украине составляет 800-900 млрд гривен

Даниил Гетманцев. Фото: скриншот

Теневой рынок в Украине оценивается в 800-900 млрд гривен. Если бы эти деньги поступили в бюджет, они могли бы пойти на повышение зарплат учителям и медикам втрое, а также на армию и пенсии.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил Даниил Гетманцев, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Что сказал Гетманцев о теневом рынке в Украине

"Мы определяем теневой рынок, как 800-900 млрд гривен. Почти триллион. Это те деньги, которые мы недополучили. Если представить, о чем идет речь, мы могли бы втрое повысить зарплаты учителям, втрое повысить зарплаты медикам, и плюс еще существенно повысить пенсии — если эти деньги просто положить в бюджет", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что детенизация — это вопрос безопасности и выживания и для армии, и для бюджета, и для каждого украинца.

Также Гетманцев сообщил, что сейчас уже известно о помощи более 82 млрд гривен от Британии, а также о 1,9 млрд евро от Германии на закупку украинского оружия.

Напомним, недавно народный депутат Ярослав Железняк объяснил, почему в Украине растут расходы на оборону. По его словам, это связано с задержками поставок и увеличением производства.

Также мы писали, что неделю назад Украина впервые за время полномасштабной войны начала выплачивать долги МВФ. Почему так произошло, читайте по этой ссылке.