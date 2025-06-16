Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Гетманцев назвал цифру теневого рынка в Украине arrow

Гетманцев назвал цифру теневого рынка в Украине

16 июня 2025 23:41
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Гетманцев заявил, что теневой рынок в Украине составляет 800-900 млрд гривен
Даниил Гетманцев. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Теневой рынок в Украине оценивается в 800-900 млрд гривен. Если бы эти деньги поступили в бюджет, они могли бы пойти на повышение зарплат учителям и медикам втрое, а также на армию и пенсии.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил Даниил Гетманцев, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Гетманцев о теневом рынке в Украине

"Мы определяем теневой рынок, как 800-900 млрд гривен. Почти триллион. Это те деньги, которые мы недополучили. Если представить, о чем идет речь, мы могли бы втрое повысить зарплаты учителям, втрое повысить зарплаты медикам, и плюс еще существенно повысить пенсии — если эти деньги просто положить в бюджет", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что детенизация — это вопрос безопасности и выживания и для армии, и для бюджета, и для каждого украинца.

Также Гетманцев сообщил, что сейчас уже известно о помощи более 82 млрд гривен от Британии, а также о 1,9 млрд евро от Германии на закупку украинского оружия.

Напомним, недавно народный депутат Ярослав Железняк объяснил, почему в Украине растут расходы на оборону. По его словам, это связано с задержками поставок и увеличением производства.

Также мы писали, что неделю назад Украина впервые за время полномасштабной войны начала выплачивать долги МВФ. Почему так произошло, читайте по этой ссылке.

госбюджет зарплаты Даниил Гетманцев финансы бюджет деньги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации