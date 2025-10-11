Легальна ли в Украине платформа OnlyFans — Гетманцев рассказал, надо ли ее моделям платить налог

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Модели OnlyFans обязаны платить налоги за свой контент. Однако их деятельность подпадает под уголовную ответственность из-за 301 статьи (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Гетманцев считает, что статья 301 является устаревшей

"Как мы можем брать налоги с моделей OnlyFans, если они не декриминализированы? У нас есть обязанность уплаты налогов, и ты должен уплатить налоги. Когда они занимались этой деятельностью, они о ней знали или должны были бы знать. Поэтому пусть платят налоги", — заявил он.

В то же время, по словам нардепа, статья 301 устаревшая и противоречивая.

"У нас есть обязанность уплаты налогов, и ты должен платить налог. Оправдываю тех девушек, изготовителей контента, кто налоги не платит. Они обязаны платить налоги, и это норма, она точно правильная, и никуда от нее не денешься. Но вопрос в другом: почему мы не выносим в зал декриминализацию 301 статьи", — добавил он.

