Налоги с OnlyFans — Гетманцев призвал разрешить работать и зарабатывать

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о налогах с платформы OnlyFans. По его словам, за прошлый год было уплачено около 350 миллионов гривен.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Налоги с платформы OnlyFans

Гетманцев рассказал, что есть отдельные создатели контента на платформе OnlyFans, которые платят миллионные налоги.

"Одна девушка даже заплатила более 40 миллионов гривен за два года. Это только налог, мы понимаем, что она заработала больше. Если она пользуется спросом, если это удается и это закрыто, это не транслируется на общих экранах, в чем вообще проблема?" — отметил он.

По его словам, необходимо декриминализировать статью о распространении порнографии и позволить работать, а также платить налоги.

Напомним, на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с предложением отменить уголовную ответственность за порнографию.

Она уже собрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения. Инициатором обращения является Светлана Дворникова.