Модель OnlyFans просить легалізувати контент для дорослих

Модель OnlyFans звернулась з закликом до Зеленського — що просить
На сайті президента України з'явилась петиція з проханням декриміналізувати порнографію. Її створила модель інтернет-платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова.
Про це йдеться в петиції на сайті президента України.
Модель OnlyFans закликає декриміналізувати порнографію
Зауважимо, що на момент публікації новини петиції набрала понад 20 тисяч голосів із 25 000 необхідних для розгляду.
У петиції модель зазначила, що за 5 років віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень. Однак замість подяки за ці гроші держава відкрила проти неї кримінальну справу за статтею 301. А правоохоронці, за її словами, нібито натякали, що за певну суму справа може зникнути.
"Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні вбитих на фронті росіян.
Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?" — наголошує у петиції Дворнікова.
Модель також зауважила, що платформа OnlyFans платить до державного бюджету більш ніж 1 мільйон доларів на рік. За її даними, 350 українських авторів еротичного контенту задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу та віддали державі 59 мільйонів податків.
Крім того, Дворнікова наголосила, що у всіх країнах Європи, окрім Білорусі та Болгарії, дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту: "Коли саме нарешті настане час приєднатися до цивілізованого світу?".
"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз.
Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", — закликала у петиції модель OnlyFans Світлана Дворнікова.
Раніше ми пояснювали, чи сумісні OnlyFans і ФОП та яку групу і КВЕДи обрати моделям.
Також ми повідомляли, що компанія Fenix International Ltd, яка володіє OnlyFans, веде переговори про продаж сервісу.
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