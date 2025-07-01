Модель OnlyFans просить легалізувати контент для дорослих

Телефон, на якому зображено OnlyFans. Ілюстративне фото: depositphotos

На сайті президента України з'явилась петиція з проханням декриміналізувати порнографію. Її створила модель інтернет-платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова.

Про це йдеться в петиції на сайті президента України.

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Зауважимо, що на момент публікації новини петиції набрала понад 20 тисяч голосів із 25 000 необхідних для розгляду.

У петиції модель зазначила, що за 5 років віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень. Однак замість подяки за ці гроші держава відкрила проти неї кримінальну справу за статтею 301. А правоохоронці, за її словами, нібито натякали, що за певну суму справа може зникнути.

"Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні вбитих на фронті росіян.

Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?" — наголошує у петиції Дворнікова.

Модель також зауважила, що платформа OnlyFans платить до державного бюджету більш ніж 1 мільйон доларів на рік. За її даними, 350 українських авторів еротичного контенту задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу та віддали державі 59 мільйонів податків.

Скриншот петиції

Крім того, Дворнікова наголосила, що у всіх країнах Європи, окрім Білорусі та Болгарії, дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту: "Коли саме нарешті настане час приєднатися до цивілізованого світу?".

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз.

Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", — закликала у петиції модель OnlyFans Світлана Дворнікова.

Раніше ми пояснювали, чи сумісні OnlyFans і ФОП та яку групу і КВЕДи обрати моделям.

Також ми повідомляли, що компанія Fenix ​​International Ltd, яка володіє OnlyFans, веде переговори про продаж сервісу.