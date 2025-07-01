Модель OnlyFans просит легализовать контент для взрослых

Телефон на котором изображен OnlyFans. Иллюстративное фото: depositphotos

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой декриминализировать порнографию. Ее создала модель интернет-платформы эротического контента OnlyFans Светлана Дворникова.

Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

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Заметим, что на момент публикации новости петиция набрала более 20 тысяч голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения.

В петиции модель отметила, что за 5 лет отдала налогами государству более 40 миллионов гривен. Однако вместо благодарности за эти деньги государство открыло против нее уголовное дело по статье 301. А правоохранители, по ее словам, якобы намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть.

"Сорок миллионов — это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов — это сотни убитых на фронте россиян.

Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа — это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники — совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток?", — отмечает в петиции Дворникова.

Модель также отметила, что платформа OnlyFans платит в государственный бюджет более чем 1 миллион долларов в год. По ее данным, 350 украинских авторов эротического контента задекларировали за год 305,4 миллиона гривен дохода и отдали государству 59 миллионов налогов.

Скриншот петиции

Кроме того, Дворникова отметила, что во всех странах Европы, кроме Беларуси и Болгарии, взрослые могут свободно заниматься производством эротического контента: "Когда же наконец наступит время присоединиться к цивилизованному миру?".

"Призываю Вас публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, не через месяц, не после войны — сейчас.

Пора остановить охоту на людей за деятельность без пострадавших, вывести дела против моделей OnlyFans из-под уголовного преследования и наконец согласовать нашу правоохранительную практику с принципами правового государства, где то, что никому не вредит, не может быть преступлением", — призвала в петиции модель OnlyFans Светлана Дворникова.

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