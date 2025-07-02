Легалізація порно в Україні — петиція із закликом скасувати кримінальну відповідальність зібрала 25 тисяч голосів

Верховна Рада. Фото: Вікіпедія

Петиція із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво та зберігання порнографії зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду. Ініціаторкою звернення виступила модель платформи OnlyFans Світлана Дворнікова, яка стала фігуранткою кримінального провадження, попри те, що, за її словами, за останні п’ять років сплатила понад 40 мільйонів гривень податків.

Про це свідчать дані на сайті електронних петицій.

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Декриміналізація порно

У своїй петиції Дворнікова різко розкритикувала чинну редакцію статті 301 Кримінального кодексу, яка карає навіть за обмін еротичними зображеннями між дорослими людьми у приватному листуванні. Вона заявила, що правоохоронці, замість того, щоб розслідувати реальні злочини, займаються "контрольними закупівлями" еротичного контенту і пропонують корупційні "домовленості" творцям такого контенту.

"Сорок мільйонів гривень податків — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Проте замість подяки держава відкрила проти мене справу. Правоохоронці натякали, що за певну суму її можна "вирішити", — написала модель.

Дівчина стверджує, що не єдина у такій ситуації, оскільки до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, а натомість відкривають справи і пропонують корупційні угоди.

Петиція про легалізацію порно в Україні

Петиція містить аргументи на користь законопроєкту №12191, зареєстрованого у Верховній Раді ще 11 листопада 2024 року. Документ передбачає декриміналізацію створення та зберігання порнографії повнолітніми за взаємною згодою, а також водночас посилює відповідальність за залучення неповнолітніх і дітей до виробництва такого контенту.

"Цей законопроєкт — крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає кров", — зазначила авторка петиції.

Вона навела статистику, згідно з якою у 2023 році за статтею 301 було відкрито 1943 кримінальні провадження, в яких не було ні жертв, ні реальних злочинців. Ці справи, за її словами, лише поглинають ресурси слідчих і створюють поле для корупції.

"Українців карають штрафами у 25 500 гривень за пересилання еротичних фото в Telegram. У приватному листуванні. Між дорослими. Де злочин? Хто постраждав?" — обурюється Дворнікова.

Вона також наголошує на економічному потенціалі індустрії: згідно з даними, 350 українських креаторів задекларували понад 305 мільйонів гривень доходу і сплатили майже 60 мільйонів податків. Загалом за три роки понад 5000 українців заробили на OnlyFans понад $123 мільйони, що могло б щороку приносити бюджету близько $12,3 мільйона у вигляді податків.

"Цих грошей вистачить на 24 тисячі FPV-дронів. Але ми досі живемо законами, що пахнуть радянським нафталіном", — пише вона.

Окремо у зверненні наголошується, що запропонований законопроєкт не просто лібералізує сферу, а й істотно посилює захист дітей — встановлює окрему кримінальну відповідальність за втягування малолітніх і неповнолітніх, а також жорсткі санкції за поширення серед них еротичного контенту.

У петиції модель також закликала президента Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт і сприяти його якнайшвидшому внесенню до порядку денного парламенту:

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз", — йдеться у тексті петиції.

Раніше ми розповідали, як працювати з OnlyFans офіційно через ФОП, яку групу обрати та які КВЕДи підійдуть для моделей.

Також повідомлялося, що компанія Fenix ​​International Ltd, яка є власником платформи OnlyFans, веде переговори щодо її продажу.