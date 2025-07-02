Легализация порно в Украине - петиция с призывом отменить уголовную ответственность собрала 25 тысяч голосов

Верховная Рада. Фото: Википедия

Петиция с призывом отменить уголовную ответственность за производство и хранение порнографии собрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения. Инициатором обращения выступила модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова, которая стала фигуранткой уголовного производства, несмотря на то, что, по ее словам, за последние пять лет заплатила более 40 миллионов гривен налогов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных петиций.

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В своей петиции Дворникова резко раскритиковала действующую редакцию статьи 301 Уголовного кодекса, которая наказывает даже за обмен эротическими изображениями между взрослыми людьми в частной переписке. Она заявила, что правоохранители, вместо того, чтобы расследовать реальные преступления, занимаются "контрольными закупками" эротического контента и предлагают коррупционные "договоренности" создателям такого контента.

"Сорок миллионов гривен налогов — это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Однако вместо благодарности государство открыло против меня дело. Правоохранители намекали, что за определенную сумму его можно "решить", — написала модель.

Девушка утверждает, что не единственная в такой ситуации, поскольку к моделям OnlyFans приходят те, кто должен был бы защищать закон, а вместо этого открывают дела и предлагают коррупционные сделки.

Петиция о легализации порно в Украине

Петиция содержит аргументы в пользу законопроекта №12191, зарегистрированного в Верховной Раде еще 11 ноября 2024 года. Документ предусматривает декриминализацию создания и хранения порнографии совершеннолетними по взаимному согласию, а также одновременно усиливает ответственность за привлечение несовершеннолетних и детей к производству такого контента.

"Этот законопроект — шаг к справедливости, защите прав человека и приведению нашего законодательства к стандартам цивилизованного мира, за которые Украина сейчас проливает кровь", — отметила автор петиции.

Она привела статистику, согласно которой в 2023 году по статье 301 было открыто 1943 уголовных производства, в которых не было ни жертв, ни реальных преступников. Эти дела, по ее словам, только поглощают ресурсы следователей и создают поле для коррупции.

"Украинцев наказывают штрафами в 25 500 гривен за пересылку эротических фото в Telegram. В частной переписке. Между взрослыми. Где преступление? Кто пострадал? " — возмущается Дворникова.

Она также отмечает экономический потенциал индустрии: согласно данным, 350 украинских креаторов задекларировали более 305 миллионов гривен дохода и уплатили почти 60 миллионов налогов. Всего за три года более 5000 украинцев заработали на OnlyFans более $123 миллионов, что могло бы ежегодно приносить бюджету около $12,3 миллиона в виде налогов.

"Этих денег хватит на 24 тысячи FPV-дронов. Но мы до сих пор живем законами, пахнущими советским нафталином", — пишет она.

Отдельно в обращении отмечается, что предложенный законопроект не просто либерализует сферу, но и существенно усиливает защиту детей - устанавливает отдельную уголовную ответственность за вовлечение малолетних и несовершеннолетних, а также жесткие санкции за распространение среди них эротического контента.

В петиции модель также призвала президента Владимира Зеленского публично поддержать законопроект и способствовать его скорейшему внесению в повестку дня парламента:

"Призываю Вас публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, не через месяц, не после войны — сейчас", — говорится в тексте петиции.

Ранее мы рассказывали, как работать с OnlyFans официально через ФЛП, какую группу выбрать и какие КВЭДы подойдут для моделей.

Также сообщалось, что компания Fenix International Ltd, которая является владельцем платформы OnlyFans, ведет переговоры о ее продаже.