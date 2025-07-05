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Головна Новини дня Гетманцев назвав, скільки податків з OnlyFans сплачено за рік

Гетманцев назвав, скільки податків з OnlyFans сплачено за рік

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 13:14
Податки з OnlyFans — Гетманцев закликав дозволити працювати та заробляти
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про податки з платформи OnlyFans. За його словами, за минулий рік було сплачено близько 350 мільйонів гривень.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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Податки з платформи OnlyFans

Гетманцев розповів, що є окремі творці контенту на платформі OnlyFans, які платять мільйонні податки.

"Одна дівчина навіть сплатила більше 40 мільйонів гривень за два роки. Це лише податок, ми розуміємо, що вона заробила більше. Якщо вона має попит, якщо це вдається і це закрито, це не транслюється на загальних екранах, в чому взагалі проблема?" — зауважив він.

За його словами, необхідно декриміналізувати статтю про розповсюдження порнографії та дозволити працювати, а також платити податки.

Нагадаємо, на сайті Президента України зареєстрували петицію з пропозицією скасувати кримінальну відповідальність за порнографію.

Вона вже зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду. Ініціаторкою звернення є Світлана Дворнікова.

українці податки Данило Гетманцев Україна OnlyFans
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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