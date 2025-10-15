Видео
Законопроект о налоге на Uber и OLX — решение комитета

Законопроект о налоге на Uber и OLX — решение комитета

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:42
Налоги на такси и маркетплейсы — комитет рекомендовал Раде принять законопроект
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект №14025 о "налоге на Uber и OLX". Ожидается, что такое нововведение принесет в бюджет 14 млрд миллиардов гривен ежегодно.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 15 октября.

Что предусматривает законопроект

Комитет утвердил следующие пункты:

  • доход от продажи товаров через цифровые платформы до 2 000 евро не будет облагаться налогом;
  • платформа будет удерживать налоги только после превышения этой суммы;
  • если продажи были на нескольких платформах — налоговая считает общий доход, и облагается налогом только разница более 2 000 евро.

Также проект предусматривает:

  • введение упрощенного режима налогообложения для самозанятых, которые сотрудничают с цифровыми платформами — без регистрации и отчетов;
  • пользователи платформ будут платить 5% НДФЛ и и до конца военного времени 5% военный сбор.

Нововведения охватят не только такси, но и маркетплейсы, сервисы доставки и платформы по поиску работы.

При этом документ не затрагивает доски объявлений, например OLX (тех, кто покупает на платформе просто рекламное место, а дальше указывает свою карточку или счет своего ФЛП). Однако некоторые физлица все же могут попасть под регулирование — если будут большие продажи на миллионы гривен. Также это касается тех, кто пользуется OLX-доставкой, там, где сервис берет свою комиссию.

Напомним, ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, надо ли облагать налогами модели OnlyFans.

Также мы писали, как сэкономить на налогах при продаже квартиры.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
