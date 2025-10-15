Налоги на такси и маркетплейсы — комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект №14025 о "налоге на Uber и OLX". Ожидается, что такое нововведение принесет в бюджет 14 млрд миллиардов гривен ежегодно.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 15 октября.

Что предусматривает законопроект

Комитет утвердил следующие пункты:

доход от продажи товаров через цифровые платформы до 2 000 евро не будет облагаться налогом;

платформа будет удерживать налоги только после превышения этой суммы;

если продажи были на нескольких платформах — налоговая считает общий доход, и облагается налогом только разница более 2 000 евро.

Также проект предусматривает:

введение упрощенного режима налогообложения для самозанятых, которые сотрудничают с цифровыми платформами — без регистрации и отчетов;

пользователи платформ будут платить 5% НДФЛ и и до конца военного времени 5% военный сбор.

Нововведения охватят не только такси, но и маркетплейсы, сервисы доставки и платформы по поиску работы.

При этом документ не затрагивает доски объявлений, например OLX (тех, кто покупает на платформе просто рекламное место, а дальше указывает свою карточку или счет своего ФЛП). Однако некоторые физлица все же могут попасть под регулирование — если будут большие продажи на миллионы гривен. Также это касается тех, кто пользуется OLX-доставкой, там, где сервис берет свою комиссию.

