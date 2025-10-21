Заморожені активи РФ передадуть ЗСУ

Воїни ЗСУ. Фото: Третій армійський корпус

Гроші від заморожених російських активів передадуть на Сили оборони України. Відповідний законопроєкт підтримав Комітет з питань бюджету.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Скільки грошей виділять для ЗСУ

"Всього направлять 325 млрд гривень, з них 292 млрд (6 млрд євро) — це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували і дозволять використати на військові потреби", — йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що така процедура відбудеться вперше.

Сьогодні законопроєкт мають розглянути у парламенті.

