Заморожені активи РФ передадуть ЗСУ

ЗСУ вперше можуть отримати кошти з активів РФ — скільки виділять
Гроші від заморожених російських активів передадуть на Сили оборони України. Відповідний законопроєкт підтримав Комітет з питань бюджету.
Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Скільки грошей виділять для ЗСУ
"Всього направлять 325 млрд гривень, з них 292 млрд (6 млрд євро) — це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували і дозволять використати на військові потреби", — йдеться в повідомленні.
Гончаренко зазначив, що така процедура відбудеться вперше.
Сьогодні законопроєкт мають розглянути у парламенті.
