ЗСУ вперше можуть отримати кошти з активів РФ — скільки виділять

ЗСУ вперше можуть отримати кошти з активів РФ — скільки виділять

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:14
Оновлено: 11:15
Заморожені активи РФ передадуть ЗСУ
Воїни ЗСУ. Фото: Третій армійський корпус

Гроші від заморожених російських активів передадуть на Сили оборони України. Відповідний законопроєкт підтримав Комітет з питань бюджету. 

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Читайте також:
гончаренко
Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Скільки грошей виділять для ЗСУ

"Всього направлять 325 млрд гривень, з них 292 млрд (6 млрд євро) це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували і дозволять використати на військові потреби", — йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що така процедура відбудеться вперше. 

Сьогодні законопроєкт мають розглянути у парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк готовий розглянути передачу заморожених російських активів для фінансування України.

Також ми повідомляли, скільки грошей із заморожених активів РФ вже отримала Україна.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
