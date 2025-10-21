Відео
140 мільярдів для України з грошей РФ — думка Трампа про цей план

140 мільярдів для України з грошей РФ — думка Трампа про цей план

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 03:12
Оновлено: 03:18
Чиновники США дали сигнал щодо плану на заморожені гроші ЄС — чи виділять їх Україні
Президент США Дональд Трамп: Фото: Reuters

США відмовилися підтримати план "Великої сімки" щодо передачі Україні 140 млрд заморожених активів Росії. Американські офіційні особи повідомили своїм європейським колегам, що поки що не мають наміру приєднуватися до такої ініціативи.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє Bloomberg.

Чому Штати "зажали" це рішення

За словами джерел Bloomberg, США пояснили свою стриманість ризиками стабільності ринків. А на даному етапі Вашингтон просто не прийняв жодних зобов'язань.

Це рішення стало невдачею для Європейського союзу, який прагне переконати країни "Великої сімки" підтримати план використання заморожених активів Банку Росії як заставу для залучення позикових коштів на суму до 140 млрд євро для підтримки України, пише Bloomberg.

Єврокомісія розробляє докладний механізм реалізації цієї схеми, проте не збирається публікувати його до того, як лідери Євросоюзу затвердять план — можливо, на саміті в Брюсселі вже цього тижня, зазначається у публікації.

Європейські чиновники висловили розчарування тим, що США відступають від плану саме в той момент, коли ЄС активно просувається вперед, враховуючи, що адміністрація Трампа раніше сама закликала Європу активніше використовувати російські кошти.

Наприклад, у вересні глава Мінфіну Скотт Бессент заявив, що Вашингтон відкритий для використання приблизно 5 млрд доларів російських активів, заморожених на території США.

"Ми ухвалили резолюцію, яка дозволяє їх конфіскувати. Але ми не заявляли, що це зробимо", — говорив Бессент.

Хоча обсяг активів, заморожених у США, відносно невеликий, підтримка Вашингтоном європейської ініціативи стала б важливим сигналом для інших країн, пише Bloomberg. Серед країн "Великої сімки" ініціативу ЄС підтримують Великобританія та Канада, тоді як Японія, за оцінками дипломатів, схиляється до більш обережної позиції США, йдеться у публікації.

Скільки грошей РФ зараз заморожено

Більшість із 280 млрд євро заморожених російських активів знаходиться в Європі, переважно в бельгійському депозитарії Euroclear. Відсотки за цими активами вже спрямовуються до Києва, проте ЄС розглядає можливість залучення кредитів під заставу заморожених коштів як спосіб вивільнити значні нові ресурси.

Така схема, юридично та фінансово складна, покликана уникнути прямої конфіскації та потенційно може викликати судові суперечки з боку Москви.

Нагадаємо, напередодні президентка Центробанку ЄС Крістін Лагард заявила про готовність розглянути використання Україною заморожених грошей РФ. За її словами, це можливо за умови, що країни світу діятимуть узгоджено.

Також ми писали, скільки коштів вже отримала Україна із заморожених активів РФ.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
