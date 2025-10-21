Чиновники США дали сигнал относительно плана на замороженные деньги ЕС - выделят ли их Украине

Президент США Дональд Трамп: Фото: Reuters

США отказались поддержать план "Большой семерки" по передаче Украине 140 млрд замороженных активов России. Американские официальные лица сообщили своим европейским коллегам, что пока не намерены присоединяться к такой инициативе.

Об этом в своем аналитическом материале сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Почему Штаты "зажали" это решение

По словам источников Bloomberg, США объяснили свою сдержанность рисками стабильности рынков. А на данном этапе Вашингтон просто не принял никаких обязательств.

Это решение стало неудачей для Европейского союза, который стремится убедить страны "Большой семерки" поддержать план использования замороженных активов Банка России в качестве залога для привлечения заемных средств на сумму до 140 млрд евро для поддержки Украины, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия разрабатывает подробный механизм реализации этой схемы, однако не собирается публиковать его до того, как лидеры Евросоюза утвердят план - возможно, на саммите в Брюсселе уже на этой неделе, отмечается в публикации.

Европейские чиновники выразили разочарование тем, что США отступают от плана именно в тот момент, когда ЕС активно продвигается вперед, учитывая, что администрация Трампа ранее сама призывала Европу активнее использовать российские средства.

Например, в сентябре глава Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон открыт для использования примерно 5 млрд долларов российских активов, замороженных на территории США.

"Мы приняли резолюцию, которая позволяет их конфисковать. Но мы не заявляли, что это сделаем", — говорил Бессент.

Хотя объем активов, замороженных в США, относительно невелик, поддержка Вашингтоном европейской инициативы стала бы важным сигналом для других стран, пишет Bloomberg. Среди стран "Большой семерки" инициативу ЕС поддерживают Великобритания и Канада, тогда как Япония, по оценкам дипломатов, склоняется к более осторожной позиции США, говорится в публикации.

Сколько денег РФ сейчас заморожено

Большинство из 280 млрд евро замороженных российских активов находится в Европе, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear. Проценты по этим активам уже направляются в Киев, однако ЕС рассматривает возможность привлечения кредитов под залог замороженных средств как способ высвободить значительные новые ресурсы.

Такая схема, юридически и финансово сложная, призвана избежать прямой конфискации и потенциально может вызвать судебные споры со стороны Москвы.

Напомним, накануне президент Центробанка ЕС Кристин Лагард заявила о готовности рассмотреть использование Украиной замороженных денег РФ. По ее словам, это возможно при условии, что страны мира будут действовать согласованно.

Также мы писали, сколько средств уже получила Украина из замороженных активов РФ.