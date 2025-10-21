Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ впервые могут получить средства из активов РФ — сколько

ВСУ впервые могут получить средства из активов РФ — сколько

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:14
обновлено: 11:15
Замороженные активы РФ передадут ВСУ
Воины ВСУ. Фото: Третий армейский корпус

Деньги от замороженных российских активов передадут на Силы обороны Украины. Соответствующий законопроект поддержал Комитет по вопросам бюджета.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Реклама
Читайте также:
гончаренко
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Сколько денег выделят для ВСУ

"Всего направят 325 млрд гривен, из них 292 млрд (6 млрд евро) это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", — говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что такая процедура состоится впервые.

Сегодня законопроект должны рассмотреть в парламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский центральный банк готов рассмотреть передачу замороженных российских активов для финансирования Украины.

Также мы сообщали, сколько денег из замороженных активов РФ уже получила Украина.

Верховная Рада Алексей Гончаренко активы война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации