Замороженные активы РФ передадут ВСУ

Воины ВСУ. Фото: Третий армейский корпус

Деньги от замороженных российских активов передадут на Силы обороны Украины. Соответствующий законопроект поддержал Комитет по вопросам бюджета.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Сколько денег выделят для ВСУ

"Всего направят 325 млрд гривен, из них 292 млрд (6 млрд евро) — это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", — говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что такая процедура состоится впервые.

Сегодня законопроект должны рассмотреть в парламенте.

