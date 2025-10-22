Відео
Україна
Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік у першому читанні

Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік у першому читанні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:33
Оновлено: 12:06
Держбюджет на 2026 рік підтримали у першому читанні — що передбачається
Термінова новина

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2026 рік". "За" проголосували 256 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.


голосування
Результати голосування за Держбюджет у першому читанні. Фото: скриншот

Що пропонують змінити до другого читання

Документ у першому читанні ухвалено з такими пропозиціями комітету:

  • збільшити видатки на оборону, у тому числі на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;
  • виділити додаткові кошти (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету) на ліки для хворих;
  • підвищити зарплату для педагогів з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
  • збільшити видатки на пенсії та забезпечення житлом ВПО;
  • для бізнесу додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування, а також 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат внаслідок війни. 

Далі документ з бюджетними висновками та пропозиціями до листопада опрацьовуватиме уряд. Після цього поверне до Ради і до середини листопада має відбутися голосування за Держбюджет-2026 в цілому.

Новина доповнюється

Верховна Рада зарплати бізнес бюджет гроші
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
