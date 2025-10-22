Держбюджет на 2026 рік підтримали у першому читанні — що передбачається

Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік у першому читанні
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:33
Оновлено: 12:06
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2026 рік". "За" проголосували 256 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.
Що пропонують змінити до другого читання
Документ у першому читанні ухвалено з такими пропозиціями комітету:
- збільшити видатки на оборону, у тому числі на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР;
- виділити додаткові кошти (до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету) на ліки для хворих;
- підвищити зарплату для педагогів з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) та виділити 500 млн грн для релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
- збільшити видатки на пенсії та забезпечення житлом ВПО;
- для бізнесу додатково передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування, а також 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат внаслідок війни.
Далі документ з бюджетними висновками та пропозиціями до листопада опрацьовуватиме уряд. Після цього поверне до Ради і до середини листопада має відбутися голосування за Держбюджет-2026 в цілому.
