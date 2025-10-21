ЗСУ вперше отримали кошти з активів РФ

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Держбюджету на 2025 за рахунок додаткових запозичень щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. "За" проголосували 297 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня.

Реклама

Читайте також:

На що підуть кошти

Цим документом, фінансування сектору нацбезпеки і оборони збільшується на 325 млрд гривень. І з цих коштів 292 млрд гривень (6 млрд євро) складатиме дохід від заморожених активів РФ.

Ці кошти Україна візьме з "безповоротної позички" ERA loans. Тобто держава не повертатиме їх і відсотки за користування грошима не нараховуватимуться.

Загалом 324,7 млрд гривень розділять для:

ЗСУ — 210,9 млрд гривень;

— 210,9 млрд гривень; виробництва і закупівлі зброї і боєприпасів для ЗСУ — 99,1 млрд;

Національної гвардії — 8,1 млрд;

закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку — 4,3 млрд;

СБУ — 1,3 млрд;

Державної спеціальної служби транспорту — 918 млн;

Державної прикордонної служби — 83 млн;

для ГУР МО — 28,8 млн;

для СЗР — 8 млн.

Закон негайно підпише голова Ради Руслан Стефанчук і направить на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, сьогодні Рада також ухвалила закон, яким має намір збільшити фінансування ЗСУ за рахунок коштів із податків банків.

Також раніше повідомлялося, скільки Україна вже отримала коштів із заморожених активів РФ.