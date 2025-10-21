Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сили оборони отримають кошти з активів РФ — Рада ухвалила закон

Сили оборони отримають кошти з активів РФ — Рада ухвалила закон

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 14:56
ЗСУ вперше отримали кошти з активів РФ
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Держбюджету на 2025 за рахунок додаткових запозичень щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. "За" проголосували 297 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

На що підуть кошти

Цим документом, фінансування сектору нацбезпеки і оборони збільшується на 325 млрд гривень. Із цих коштів 292 млрд гривень (6 млрд євро) складатиме дохід від заморожених активів РФ.

Ці кошти Україна візьме з "безповоротної позички" ERA loans. Тобто держава не повертатиме їх і відсотки за користування грошима не нараховуватимуться.

Загалом 324,7 млрд гривень розділять для:

  • ЗСУ — 210,9 млрд гривень;
  • виробництва і закупівлі зброї і боєприпасів для ЗСУ — 99,1 млрд;
  • Національної гвардії — 8,1 млрд;
  • закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку — 4,3 млрд;
  • СБУ — 1,3 млрд;
  • Державної спеціальної служби транспорту — 918 млн;
  • Державної прикордонної служби — 83 млн;
  • для ГУР МО — 28,8 млн;
  • для СЗР — 8 млн.

Закон негайно підпише голова Ради Руслан Стефанчук і направить на підпис президенту Володимиру Зеленському. 

Нагадаємо, сьогодні Рада також ухвалила закон, яким має намір збільшити фінансування ЗСУ за рахунок коштів із податків банків.

Також раніше повідомлялося, скільки Україна вже отримала коштів із заморожених активів РФ.

Верховна Рада ЗСУ гроші активи бюджет війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації