Збільшення виплат військовим — у Раді зареєстровано постанову

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада має намір закликати парламенти та уряди іноземних держав і міжнародні організації створити механізм для прямого фінансування грошового забезпечення військовослужбовців Сил безпеки й оборони України. А також пришвидшити процес надання Україні достатньої кількості систем ППО.

Відповідна постанова №14116 вже зареєстрована на сайті парламенту.

Проєкт постанови на сайті Ради. Фото: скриншот

Що пропонує постанова

У супровідних документах зазначається, що мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовця в Україні складає майже 500 доларів.

"Така сума фінансового забезпечення є гнітючим фактором, який впливає на моральний стан та дух військовослужбовців Сил безпеки й оборони України. В той же час, рівень мінімального грошового забезпечення військовослужбовців країн-учасників Організації Північноатлантичного договору варіюється в районі 1700-2100 доларів, які перебувають у мирних умовах та відсутності бойових дій на їх територіях", — йдеться в пояснювальній записці.

Автори проєкту постанови зазначають, що належно профінансоване грошове забезпечення військовослужбовців, дозволить ефективно захищати критичну інфраструктуру, енергетичні маршрути, морські шляхи та логістичні коридори для постачання продовольства.

"Порушення цих маршрутів уже призвело до зростання цін на енергоносії та продовольство у десятках країн світу. Надійна оборона України є гарантією безперервності цих ланцюгів і стабільності глобальних ринків", — йдеться в документі.

Також парламент має намір просити за "данською моделлю" збільшити фінансування українських зброярських компаній, які виготовляють номенклатуру товарів для забезпечення ЗСУ. А також наростити кількість спільних підприємств із виготовлення військової техніки, обладнання та їх компонентів в Україні та за її межами.

Довідка

"Данська модель" фінансування — це механізм, започаткований Данією та Україною для прямого фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн. Вона дозволяє партнерам, таким як Данія, Норвегія та інші, інвестувати кошти безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс для закупівлі озброєння.

Діє такий принцип: Україна формує замовлення, обирає компанії та необхідні види зброї, а європейські країни зі свого боку проводять незалежний аудит виробників.

Такий підхід дозволяє отримувати озброєння швидше та в більших обсягах порівняно з аналогічним виробництвом в Європі.

