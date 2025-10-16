Увеличение выплат военным — в Раде зарегистрировано постановление

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада намерена призвать парламенты и правительства иностранных государств и международные организации создать механизм для прямого финансирования денежного обеспечения военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины. А также ускорить процесс предоставления Украине достаточного количества систем ПВО.

Соответствующее постановление №14116 уже зарегистрировано на сайте парламента.

Что предлагает постановление

В сопроводительных документах отмечается, что минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащего в Украине составляет почти 500 долларов.

"Такая сумма финансового обеспечения является угнетающим фактором, который влияет на моральное состояние и дух военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины. В то же время, уровень минимального денежного обеспечения военнослужащих стран-участников Организации Североатлантического договора варьируется в районе 1700-2100 долларов, которые находятся в мирных условиях и отсутствии боевых действий на их территориях", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта постановления отмечают, что должным образом профинансированное денежное обеспечение военнослужащих, позволит эффективно защищать критическую инфраструктуру, энергетические маршруты, морские пути и логистические коридоры для поставки продовольствия.

"Нарушение этих маршрутов уже привело к росту цен на энергоносители и продовольствие в десятках стран мира. Надежная оборона Украины является гарантией непрерывности этих цепей и стабильности глобальных рынков", — говорится в документе.

Также парламент намерен просить по "датской модели" увеличить финансирование украинских оружейных компаний, которые изготавливают номенклатуру товаров для обеспечения ВСУ. А также нарастить количество совместных предприятий по изготовлению военной техники, оборудования и их компонентов в Украине и за ее пределами.

Справка

"Датская модель" финансирования — это механизм, основанный Данией и Украиной для прямого финансирования украинских оборонных предприятий правительствами других стран. Она позволяет партнерам, таким как Дания, Норвегия и другие, инвестировать средства непосредственно в украинский оборонно-промышленный комплекс для закупки вооружения.

Действует такой принцип: Украина формирует заказ, выбирает компании и необходимые виды оружия, а европейские страны со своей стороны проводят независимый аудит производителей.

Такой подход позволяет получать вооружение быстрее и в больших объемах по сравнению с аналогичным производством в Европе.

