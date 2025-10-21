ВСУ впервые получили средства из активов РФ

Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №14103 об изменениях в Госбюджет на 2025 год за счет дополнительных заимствований относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. "За" проголосовали 297 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 21 октября.

На что пойдут средства

Этим документом, финансирование сектора нацбезопасности и обороны увеличивается на 325 млрд гривен. Из этих средств 292 млрд гривен (6 млрд евро) будет составлять доход от замороженных активов РФ.

Эти средства Украина возьмет из "безвозвратного займа" ERA loans. То есть государство не будет возвращать их и проценты за пользование деньгами не будут начисляться.

В общем 324,7 млрд гривен разделят для:

ВСУ — 210,9 млрд гривен;

производства и закупки оружия и боеприпасов для ВСУ — 99,1 млрд;

Национальной гвардии — 8,1 млрд;

закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи — 4,3 млрд;

СБУ — 1,3 млрд;

Государственной специальной службы транспорта — 918 млн;

Государственной пограничной службы — 83 млн;

для ГУР МО — 28,8 млн;

для СВР — 8 млн.

Закон немедленно подпишет председатель Рады Руслан Стефанчук и направит на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, сегодня Рада также приняла закон, которым намерена увеличить финансирование ВСУ за счет средств из налогов банков.

Также ранее сообщалось, сколько Украина уже получила средств из замороженных активов РФ.