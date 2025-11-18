Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада отложила рассмотрение Госбюджета-2026 — названа причина

Рада отложила рассмотрение Госбюджета-2026 — названа причина

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 11:04
обновлено: 11:04
Когда Рада рассмотрит Госбюджет-2026
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада отложила рассмотрение Госбюджета на 2026 год, который был запланирован на сегодня. Причина — депутаты бюджетного комитета не согласны с рядом согласованных правительством положений.

Об этом рассказал нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем грозит отсрочка рассмотрения Госбюджета

"18 числа, то есть сегодня, должны были рассматривать этот финансовый документ (проект бюджета,  Ред.), но много дефиниций, опций, которые были уже согласованы уже правительством, не устраивают народных депутатов из бюджетного комитета. Поэтому документ откладывается, но вместе с тем, мы еще вписываемся в график", — отметил он.

Нардеп отметил, что задержка рассмотрения проекта Госбюджета может стать негативным сигналом для международных партнеров и кредиторов относительно стабильности ситуации в Украине. Также это может повлиять на формирование будущих решений партнеров по поддержке.

Напомним, что на ближайших пленарных заседаниях Рада должна рассмотреть постановления об увольнении двух министров, которые фигурируют в коррупционной схеме Энергоатома.

Также сообщалось, что Госбюджет на 2026 год предусматривает увеличение социальной поддержки.

Верховная Рада госбюджет Батькивщина народные депутаты комитеты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации