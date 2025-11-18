Когда Рада рассмотрит Госбюджет-2026

Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада отложила рассмотрение Госбюджета на 2026 год, который был запланирован на сегодня. Причина — депутаты бюджетного комитета не согласны с рядом согласованных правительством положений.

Об этом рассказал нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE.

"18 числа, то есть сегодня, должны были рассматривать этот финансовый документ (проект бюджета, — Ред.), но много дефиниций, опций, которые были уже согласованы уже правительством, не устраивают народных депутатов из бюджетного комитета. Поэтому документ откладывается, но вместе с тем, мы еще вписываемся в график", — отметил он.

Нардеп отметил, что задержка рассмотрения проекта Госбюджета может стать негативным сигналом для международных партнеров и кредиторов относительно стабильности ситуации в Украине. Также это может повлиять на формирование будущих решений партнеров по поддержке.

Напомним, что на ближайших пленарных заседаниях Рада должна рассмотреть постановления об увольнении двух министров, которые фигурируют в коррупционной схеме Энергоатома.

Также сообщалось, что Госбюджет на 2026 год предусматривает увеличение социальной поддержки.