Главная Новости дня Нардеп предупредил о политических последствиях операции "Мидас"

Нардеп предупредил о политических последствиях операции "Мидас"

Дата публикации 18 ноября 2025 11:56
Скандал в Энергоатоме — нардепы будут требовать отстранения не только Галущенко и Гринчук
Коррупционный скандал в Энергоатоме с участием министров влечет за собой не только международные проблемы, но и внутриполитический кризис. Нардепы будут требовать отстранения не только главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE.

Как повлияет скандал в Энергоатоме на всю исполнительную власть

Кроме того, Евтушок отметил, что министрам придется отвечать на все вопросы в сессионном зале.

"Это (увольнение,  Ред.) затрагивать будет всю ветвь исполнительной власти. Напомню, у нас парламентско-президентская форма правления и здесь свою субъектность должен проявить парламент. Здесь по-другому не может быть, потому что, насколько мне понятно, монобольшинства устойчивого в парламенте уже нет, но вместе с тем, тот кризис, который спровоцирован этим скандалом, он будет углубляться и министры вынуждены будут отвечать на все вопросы, которые будут ставить народные избранники в сессионном зале", — заявил он.

Напомним, в деле "Мидас" в целом фигурируют четыре министра.

Также мы писали, что сегодня парламент должен был также рассмотреть проект Госбюджета на 2026 год, но это решение отложили.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
