Светлана Гринчук прокомментировала свое участие в коррупционные схеме в Энергоатоме

Министр энергетики Украины Свтлана Гринчук, которую уже на следующей неделе может уволить Верховная Рада, прокомментировала свое участие в преступной схеме влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом. Чиновница все опровергает.

Об этом Гринчук заявила во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в пятницу, 14 ноября.

"Я долго работаю на госслужбе. Я всегда показывала результат профессиональный. То, что сейчас, все эти домыслы, это уже на человеческой совести", — заявила она.

Гринчук отметила, что когда пришла на должность министра, то ее знали как президент, так и коллеги из правительства. А собеседование она проходила с премьер-министром.

"Что касается фигурантов пленок, то с большинством из них я не знакома. Те, с кем знакома, никакого влияния на мою работу не имели. Если у правоохранителей есть доказательства, что было принятие решения под чьим-то давлением, я готова отвечать. Но ко мне претензий не было и нет", — добавила она.

Напомним, что Гринчук является одной из фигуранток преступной схемы влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Участники этой схемы систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.

В Раду уже подали постановление об увольнении Гринчук с должности министра. Сегодня профильный комитет определился с этим решением.

