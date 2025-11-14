Світлана Гринчук прокоментувала свою участь в корупційні схемі в Енергоатомі

Світлана Гринчук. Фото: Facebook Гринчук

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук, яку вже наступного тижня може звільнити Верховна Рада, прокоментувала свою участь у злочинній схемі впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом. Урядовиця все спростовує.

Про це Гринчук заявила під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у п’ятницю, 14 листопада.

Заява Гринчук

"Я довго працюю на держслужбі. Я завжди показувала результат професійний. Те, що зараз, всі ці домисли, це вже на людській совісті", — заявила вона.

Гринчук зазначила, що коли прийшла на посаду міністерки, то її знали як президент, так і колеги з уряду. А співбесіду вона проходила з прем’єр-міністром.

"Що стосується фігурантів плівок. З більшістю з них я не знайома. З тими з ким знайома — ніякого впливу на мою роботу вони не мали. Якщо у правоохоронців є докази, що було ухвалення рішення під чиїмось тиском, я готова відповідати. Але до мене претензій не було і немає", — додала вона.

Нагадаємо, що Гринчук є однією з фігуранток злочинної схеми впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Учасники цієї схеми систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Таким чином вони "відмили" близько 100 млн доларів.

До Ради вже подали постанову про звільнення Гринчук з посади міністерки. Сьогодні профільний комітет визначився із цим рішенням.

Ми повідомляли, хто може замінити Гринчук у випадку звільнення.