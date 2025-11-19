Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Операція "Мідас" — Рада визначилась щодо відставки Гринчук

Операція "Мідас" — Рада визначилась щодо відставки Гринчук

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 14:10
Оновлено: 14:10
Корупція в Енергоатомі — Рада звільнила Гринчук з посади міністерки енергетики
Світлана Гринчук. Фото: Міністерство енергетики України

Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики. Відповідне рішення підтримали 315 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 19 листопада.

Реклама
Читайте також:

Рада звільнила Гринчук із посади міністра

Зазначимо, що сама Гринчук не прийшла на вимогу нардепів до парламенту для того, щоб відзвітувати про період, коли вона займала посаду міністра.

Займала посаду міністерки енергетики урядовиця всього чотири місяці — з 17 липня 2025 року.

Нагадаємо, сьогодні Рада також звільнила міністра юстиції Германа Галущенка.

Рішення звільнити Гринчук з’явилося після того, як стало відомо, що вона є однією з фігуранток злочинної схеми впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Урядовиця прокоментувала звинувачення в свою адресу.

Також ми писали, яку зарплату Гринчук отримала за жовтень.

Кабінет міністрів Верховна Рада звільнення парламент Світлана Гринчук
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації