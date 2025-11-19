Корупція в Енергоатомі — Рада звільнила Гринчук з посади міністерки енергетики

Світлана Гринчук. Фото: Міністерство енергетики України

Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики. Відповідне рішення підтримали 315 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 19 листопада.

Реклама

Читайте також:

Рада звільнила Гринчук із посади міністра

Зазначимо, що сама Гринчук не прийшла на вимогу нардепів до парламенту для того, щоб відзвітувати про період, коли вона займала посаду міністра.

Займала посаду міністерки енергетики урядовиця всього чотири місяці — з 17 липня 2025 року.

Нагадаємо, сьогодні Рада також звільнила міністра юстиції Германа Галущенка.

Рішення звільнити Гринчук з’явилося після того, як стало відомо, що вона є однією з фігуранток злочинної схеми впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Урядовиця прокоментувала звинувачення в свою адресу.

Також ми писали, яку зарплату Гринчук отримала за жовтень.