Кого Зеленський розглядає на посаду голови ОП — деталі від ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський поки не ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу президента, і в команді глави держави одночасно розглядають відразу кілька кандидатур. У списку опинилися як найближчі соратники президента, так і менш очевидні претенденти, а фінальне призначення очікується не раніше його повернення з закордонного відрядження.

Про це розповідається в матеріалі РБК-Україна у понеділок, 1 грудня.

Хто може очолити ОП

У матеріалі зазначається, що Президент України Володимир Зеленський наразі не визначився з наступником Андрія Єрмака, а на вакантну посаду розглядають одразу кілька кандидатів. Серед найбільш обговорюваних претендентів — міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-премʼєр Михайло Федоров, начальник ГУР Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса.

"Троє людей — це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі", — зазначив співрозмовник РБК-Україна.

За даними видання, призначення премʼєрки Юлії Свириденко малоймовірне, адже у владі не хочуть повторно змінювати очільника уряду. Інше джерело пояснило, що на нового керівника ОП ляжуть усі питання внутрішньої політики, а отже кандидат має бути "high-level" фігурою, здатною утримати позиції серед політичних еліт. Крім того, у списку є ще два менш публічні претенденти, а сама посада залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли Зеленський повернеться з-за кордону.

Нагадаємо, 28 листопада Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Після свого звільнення Єрмак повідомив, що має намір поїхати на фронт, щоб не створювати проблем Зеленському.

Потім Єрмак знову публічно висловився про свою відставку, наголосивши на збереженні стосунків із президентом Зеленським.



Наразі Зеленський все ще обирає кандидатуру на посаду керівника Офісу президента.