Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак заявив, що прийняв рішення піти на фронт

Єрмак заявив, що прийняв рішення піти на фронт

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 04:03
Єрмак заявив, що йде на фронт після відставки
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після відставки вирушає на фронт. Він підкреслив, що служив в Україні і був у столиці з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє The New York Post.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Єрмак про рішення піти на фронт

"Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина", — написав він у текстовому повідомленні виданню.

Потім колишній глава ОП вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки. Він не уточнив, коли і як має намір вирушити на передову, але зазначив, що в день повномасштабного вторгнення РФ був у Києві.

"Я служив в Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", — резюмував Єрмак.

Крім того, що ця новина з'явилася на сайті, репортерка New York Post Кейтлін Дорнбос опублікувала повідомлення Єрмака в соцмережі Х.

У коментарі до посту вона, мабуть, додала ще одну цитату Єрмака.

"Мене сплюндрували, і мою гідність не було захищено, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року... Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському, я йду на фронт", — цитує Єрмака журналістка.

Ермак после увольнения из ОП отправляется на фронт
Пост Кейтлін Дорнбос із дописом Єрмака. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 28 листопада, представники НАБУ і САП прийшли з обшуками на той момент до ще чинного голови ОП Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив слідчі дії, заявивши, що жодних перешкод немає.

Уже ввечері президент України Володимир Зеленський виступив із черговим відеозверненням. У ньому він сказав, що глава ОП написав заяву про відставку, а потім стало відомо, що Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з цієї посади.

обшуки Андрій Єрмак армія відставка війна в Україні фронт
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації