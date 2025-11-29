Єрмак заявив, що йде на фронт після відставки

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після відставки вирушає на фронт. Він підкреслив, що служив в Україні і був у столиці з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє The New York Post.

Що сказав Єрмак про рішення піти на фронт

"Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина", — написав він у текстовому повідомленні виданню.

Потім колишній глава ОП вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки. Він не уточнив, коли і як має намір вирушити на передову, але зазначив, що в день повномасштабного вторгнення РФ був у Києві.

"Я служив в Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", — резюмував Єрмак.

Крім того, що ця новина з'явилася на сайті, репортерка New York Post Кейтлін Дорнбос опублікувала повідомлення Єрмака в соцмережі Х.

У коментарі до посту вона, мабуть, додала ще одну цитату Єрмака.

"Мене сплюндрували, і мою гідність не було захищено, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року... Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському, я йду на фронт", — цитує Єрмака журналістка.

Пост Кейтлін Дорнбос із дописом Єрмака. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 28 листопада, представники НАБУ і САП прийшли з обшуками на той момент до ще чинного голови ОП Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив слідчі дії, заявивши, що жодних перешкод немає.

Уже ввечері президент України Володимир Зеленський виступив із черговим відеозверненням. У ньому він сказав, що глава ОП написав заяву про відставку, а потім стало відомо, що Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з цієї посади.