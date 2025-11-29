Ермак заявил, что идет на фронт после отставки

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после отставки отправляется на фронт. Он подчеркнул, что служил в Украине и был в столице с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает The New York Post.

Что сказал Ермак о решении пойти на фронт

"Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек", — написал он в текстовом сообщении изданию.

Затем бывший глава ОП извинился, если больше не будет отвечать на звонки. Он не уточнил, когда и как намерен отправится на передовую, но отметил, что в день полномасштабного вторжения РФ был в Киеве.

"Я служил в Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине", — резюмировал Ермак.

Помимо того, что данная новость появилась на сайте, репортерка New York Post Кейтлин Дорнбос опубликовала сообщение Ермака в соцсети Х.

В комментарии к посту она, видимо, добавила еще одну цитату Ермака.

"Меня осквернили, и мое достоинство не были защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года... Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому, я иду на фронт", — цитирует Ермака журналистка.

Пост Кейтлин Дорнбос с сообщением Ермака. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, утром в пятницу, 28 ноября, представители НАБУ и САП пришли с обысками на тот момент к еще действующему главе ОП Андрею Ермаку. Позже сам Ермак подтвердил следственные действия, заявив, что никаких препятствий нет.

Уже вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередной видеообращением. В нем он сказал, что глава ОП написал заявление об отставке, а после стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с этой должности.