Головна Новини дня Єрмак зробив заяву після звільнення з Офісу президента

Єрмак зробив заяву після звільнення з Офісу президента

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 18:36
Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та відносини Зеленським
Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та зробив заяву про відносини з президентом Володимиром Зеленським. Він також підтвердив, що мав летіти до США для переговорів щодо американського мирного плану та розповів про участь України в його доопрацюванні.

Про це екскерівник ОП розповів у інтерв'ю Financial Times.

Читайте також:

Єрмак прокоментував свою відставку

За словами Єрмака, попри кадрові зміни, його особисті відносини із Зеленським не зміняться.

"Він був моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким після неї", — сказав він.

Колишній очільник ОП також підтвердив, що 29 листопада мав вилетіти до США на перемовини з представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо мирного плану припинення війни. Єрмак підкреслив, що саме він відповідав за опрацювання першої версії американського документа, що складався з 28 пунктів. За його словами, українській стороні вдалося переконати партнерів переглянути суперечливі положення.

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", — наголосив Єрмак.

Він уточнив, що наразі залишилося лише кілька складних пунктів, які ще потрібно узгодити, однак позиція України лишається незмінною.

"У будь-якому разі, президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", — заявив екскерівник ОП.

Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про відставку Андрія Єрмака.

Це рішення було ухвалено на тлі обшуків НАБУ у помешканні тоді ще керівника ОП в межах операції "Мідас", що стосується розслідування можливих розкрадань в "Енергоатомі".

Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак звільнення відставка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
