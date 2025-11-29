Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та відносини Зеленським

Єрмак зробив заяву після звільнення з Офісу президента
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та зробив заяву про відносини з президентом Володимиром Зеленським. Він також підтвердив, що мав летіти до США для переговорів щодо американського мирного плану та розповів про участь України в його доопрацюванні.
Про це екскерівник ОП розповів у інтерв'ю Financial Times.
Єрмак прокоментував свою відставку
За словами Єрмака, попри кадрові зміни, його особисті відносини із Зеленським не зміняться.
"Він був моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким після неї", — сказав він.
Колишній очільник ОП також підтвердив, що 29 листопада мав вилетіти до США на перемовини з представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо мирного плану припинення війни. Єрмак підкреслив, що саме він відповідав за опрацювання першої версії американського документа, що складався з 28 пунктів. За його словами, українській стороні вдалося переконати партнерів переглянути суперечливі положення.
"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", — наголосив Єрмак.
Він уточнив, що наразі залишилося лише кілька складних пунктів, які ще потрібно узгодити, однак позиція України лишається незмінною.
"У будь-якому разі, президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", — заявив екскерівник ОП.
Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про відставку Андрія Єрмака.
Це рішення було ухвалено на тлі обшуків НАБУ у помешканні тоді ще керівника ОП в межах операції "Мідас", що стосується розслідування можливих розкрадань в "Енергоатомі".
