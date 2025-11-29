Андрей Ермак прокомментировал свою отставку и отношения с Зеленским

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал свою отставку и сделал заявление об отношениях с президентом Владимиром Зеленским. Он также подтвердил, что должен был лететь в США для переговоров по американскому мирному плану и рассказал об участии Украины в его доработке.

Об этом экс-руководитель ОП рассказал в интервью Financial Times.

Ермак прокомментировал свою отставку

По словам Ермака, несмотря на кадровые изменения, его личные отношения с Зеленским не изменятся.

"Он был моим другом до этой работы и я буду считать его таким после нее", — сказал он.

Бывший глава ОП также подтвердил, что 29 ноября должен был вылететь в США на переговоры с представителями администрации президента Дональда Трампа по мирному плану прекращения войны. Ермак подчеркнул, что именно он отвечал за обработку первой версии американского документа, который состоял из 28 пунктов. По его словам, украинской стороне удалось убедить партнеров пересмотреть противоречивые положения.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", — подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что сейчас осталось лишь несколько сложных пунктов, которые еще нужно согласовать, однако позиция Украины остается неизменной.

"В любом случае, президент несмотря на давление не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", — заявил экс-руководитель ОП.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака.

Это решение было принято на фоне обысков НАБУ в доме тогда еще руководителя ОП в рамках операции "Мидас", касающейся расследования возможных хищений в "Энергоатоме".