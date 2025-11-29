Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак сделал заявление после увольнения из Офиса президента

Ермак сделал заявление после увольнения из Офиса президента

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 18:36
Андрей Ермак прокомментировал свою отставку и отношения с Зеленским
Андрей Ермак. Фото: Reuters

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал свою отставку и сделал заявление об отношениях с президентом Владимиром Зеленским. Он также подтвердил, что должен был лететь в США для переговоров по американскому мирному плану и рассказал об участии Украины в его доработке.

Об этом экс-руководитель ОП рассказал в интервью Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Ермак прокомментировал свою отставку

По словам Ермака, несмотря на кадровые изменения, его личные отношения с Зеленским не изменятся.

"Он был моим другом до этой работы и я буду считать его таким после нее", — сказал он.

Бывший глава ОП также подтвердил, что 29 ноября должен был вылететь в США на переговоры с представителями администрации президента Дональда Трампа по мирному плану прекращения войны. Ермак подчеркнул, что именно он отвечал за обработку первой версии американского документа, который состоял из 28 пунктов. По его словам, украинской стороне удалось убедить партнеров пересмотреть противоречивые положения.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", — подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что сейчас осталось лишь несколько сложных пунктов, которые еще нужно согласовать, однако позиция Украины остается неизменной.

"В любом случае, президент несмотря на давление не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", — заявил экс-руководитель ОП.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака.

Это решение было принято на фоне обысков НАБУ в доме тогда еще руководителя ОП в рамках операции "Мидас", касающейся расследования возможных хищений в "Энергоатоме".

Владимир Зеленский Офис президента Андрей Ермак увольнение отставка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации