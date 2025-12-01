Кого Зеленский рассматривает на должность главы ОП - детали от СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение относительно нового руководителя Офиса президента, и в команде главы государства одновременно рассматривают сразу несколько кандидатур. В списке оказались как ближайшие соратники президента, так и менее очевидные претенденты, а финальное назначение ожидается не раньше его возвращения из заграничной командировки.

Об этом рассказывается в материале РБК-Украина в понедельник, 1 декабря.

Кто может возглавить ОП

В материале отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский пока не определился с преемником Андрея Ермака, а на вакантную должность рассматривают сразу несколько кандидатов. Среди наиболее обсуждаемых претендентов — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП Павел Палиса.

"Три человека — это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", — отметил собеседник РБК-Украина.

По данным издания, назначение премьера Юлии Свириденко маловероятно, ведь во власти не хотят повторно менять главу правительства. Другой источник пояснил, что на нового руководителя ОП лягут все вопросы внутренней политики, а значит кандидат должен быть "high-level" фигурой, способной удержать позиции среди политических элит. Кроме того, в списке есть еще два менее публичных претендента, а сама должность будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда Зеленский вернется из-за границы.

Напомним, 28 ноября Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса президента.

После своего увольнения Ермак сообщил, что намерен уехать на фронт, чтобы не создавать проблем Зеленскому.

Затем Ермак снова публично высказался о своей отставке, отметив сохранение отношений с президентом Зеленским.



Сейчас Зеленский все еще выбирает кандидатуру на должность руководителя Офиса президента.