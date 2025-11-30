Видео
Главная Новости дня Стало известно, выбрал ли Зеленский преемника Ермака

Стало известно, выбрал ли Зеленский преемника Ермака

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:32
Избрал ли Зеленский нового руководителя ОПУ — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский пока не определился, кто возглавит Офис президента после отставки Андрея Ермака. Глава государства хочет оценить представленные ему идеи по дальнейшей работе ОП.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:



Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что на данный момент Владимир Зеленский еще не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, через некоторое время хочет оценить идеи, которые были представлены", — сказал Литвин.

В то же время он добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.

Ранее, в день отставки Андрея Ермака 28 ноября, Зеленский анонсировал, что в следующие сутки проведет консультации с теми, кто может возглавить Офис президента.

Впоследствии стало известно, что Зеленский провел встречи с рядом украинских чиновников.

Напомним, что 29 ноября президент провел совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.

В тот же день глава государства также провел встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

Кроме того, украинский лидер 29 ноября поговорил лично с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Владимир Зеленский Офис президента Андрей Ермак назначение увольнение кадровые изменения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
