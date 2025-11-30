Маркарова стала советником Зеленского по восстановлению и инвестициям

Оксана Маркарова. Фото: Маркарова/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом назначении, подтвердив, что бывший посол в США Оксана Маркарова в дальнейшем будет работать советником по вопросам восстановления и инвестиций. Глава государства подчеркнул, что ее работа станет частью долгосрочной стратегии, направленной на подготовку страны к масштабному восстановлению.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Реклама

Читайте также:

Оксана Маркарова получила новую роль в команде президента

В своем обращении глава государства отметил, что с сегодняшнего дня Маркарова продолжит помогать Украине уже как советник по вопросам восстановления и инвестиций. Президент подчеркнул, что страна почти четыре года ежедневно противостоит российской агрессии и обеспечивает себя оружием и системами ПВО.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Но, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, имеем долгосрочную цель - обеспечить для Украины возможность отстроиться после боевых действий и восстановить нормальное экономическое развитие", — добавил Зеленский

Маркарова останется в команде именно для работы над этими приоритетами вместе со стратегическими партнерами. Теперь ее новые полномочия - от улучшения бизнес-климата и укрепления финансовой устойчивости до привлечения инвестиций и планирования восстановления вместе с ключевыми партнерами страны.

Сообщение Маркаровой в Facebook. Фото: скриншот

"Спасибо, господин Президент Владимир Зеленский за доверие и неизменное внимание к вопросам восстановления. Безусловно приоритет номер 1 Украины и Президента - это победа в войне и достижение справедливого и устойчивого мира", — написала Маркарова.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 27 августа назначил новым послом Украины в Соединенных Штатах Ольгу Стефанишину, которая сменила на этом посту Оксану Маркарову.

Ранее мы также информировали, что 14 ноября Зеленский провел встречу с Оксаной Маркаровой, во время которой они обсудили вопросы восстановления страны.