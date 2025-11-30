Маркарова стала радником Зеленського з відбудови та інвестицій

Зеленський призначив Маркарову радником з відбудови та інвестицій
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:19
Президент України Володимир Зеленський оголосив про нове призначення, підтвердивши, що Оксана Маркарова надалі працюватиме радником із питань відбудови та інвестицій. Глава держави наголосив, що її робота стане частиною довгострокової стратегії, спрямованої на підготовку країни до масштабної відбудови.
