Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США

Президент Володимир Зеленський у середу, 27 серпня, призначив нового посла України у Сполучених Штатах Америки. Ним стала Ольга Стефанішина.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

Новий посол України у США

Зеленський зауважив, що формальні процедури вже завершенні. Сьогодні він підписав указ про призначення посла України у США.

Крім того, український лідер визначив основні завдання для оновлення роботи посольства. За його словами, головне — це реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном, передусім в оборонній сфері.

Зеленський наголосив, що багато в чому саме від відносин зі США залежить довготривале гарантування безпеки України.

"На столі — дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", — зазначив глава держави.

Експосол України у США

Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну в США протягом усіх років повномасштабної війни.

"І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді — працювати заради України", — додав він.

Також на сайті Офісу Президента з'явилися укази про звільнення Макарової з посади посла України у США та призначення Стефанішиної.

Фото: скриншот указу президента

Нагадаємо, 17 липня Зеленський призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Крім того, сьогодні стало відомо, що керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров поїдуть до США на зустріч зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом.