Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак та Умєров поїдуть до США на зустріч з Віткоффом, — ЗМІ

Єрмак та Умєров поїдуть до США на зустріч з Віткоффом, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:54
Єрмак та Умєров відвідають США, де зустрінуться з Віткоффом
Рустем Умєров та Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров цього тижня поїдуть до Сполучених Штатів Америки. Там у них запланована зустріч зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 27 серпня.

Реклама
Читайте також:

Єрмак та Умєров відвідають США

За інформацією джерела видання, сторони обговорять можливі гарантії безпеки для України та майбутню двосторонню зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Відомо, що делегація України прибуде після зустрічі Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та європейськими лідерами 18 серпня.

"Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, які повинні бути гарантії безпеки для України. Зокрема, вони мають захищати країну від Росії.

Раніше Трамп пояснив, чому російський диктатор Путін уникає зустрічі із Зеленським.

США війна Андрій Єрмак Україна Рустем Умєров Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації