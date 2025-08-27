Єрмак та Умєров відвідають США, де зустрінуться з Віткоффом

Рустем Умєров та Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров цього тижня поїдуть до Сполучених Штатів Америки. Там у них запланована зустріч зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 27 серпня.

Єрмак та Умєров відвідають США

За інформацією джерела видання, сторони обговорять можливі гарантії безпеки для України та майбутню двосторонню зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Відомо, що делегація України прибуде після зустрічі Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та європейськими лідерами 18 серпня.

"Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним", — йдеться у матеріалі.

