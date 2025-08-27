Видео
Главная Новости дня Ермак и Умеров поедут в США на встречу с Уиткоффом, — СМИ

Ермак и Умеров поедут в США на встречу с Уиткоффом, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:54
Ермак и Умеров посетят США, где встретятся с Уиткоффом
Рустем Умеров и Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров на этой неделе поедут в Соединенные Штаты Америки. Там у них запланирована встреча со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 27 августа.

Читайте также:

Ермак и Умеров посетят США

По информации источника издания, стороны обсудят возможные гарантии безопасности для Украины и предстоящую двустороннюю встречу между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Известно, что делегация Украины прибудет после встречи Зеленского с лидером США Дональдом Трампом и европейскими лидерами 18 августа.

"Пока Трамп настаивает на быстром соглашении между Киевом и Москвой о прекращении войны, сторонники Украины сосредотачиваются на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, достигнутого с Путиным", — говорится в материале.

Напомним, Зеленский объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. В частности, они должны защищать страну от России.

Ранее Трамп объяснил, почему российский диктатор Путин избегает встречи с Зеленским.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
