Ольга Стефанішина обійняла нову посаду — указ Зеленського

Ольга Стефанішина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США. Ця посада необхідна, аби не втрачати темпу у відносинах з Америкою.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Призначення Ольги Стефанішиної

Зеленський розповів, що Стефанішина працюватиме в цьому статусі, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.

Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", — сказав президент.

Він також зазначив, що Стефанішина брала участь у переговорах зі США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Глава держави наголосив, що ми будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії.

Нагадаємо, раніше депутат Ярослав Железняк розповів, яку наступну посаду може обійняти міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, нардеп Богдан Кицак назвав нового ймовірного очільника Мін'юсту. Ним може бути Герман Галущенко.