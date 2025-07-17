Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанішина отримала нову посаду — ким буде

Стефанішина отримала нову посаду — ким буде

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:25
Ольга Стефанішина обійняла нову посаду — указ Зеленського
Ольга Стефанішина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США. Ця посада необхідна, аби не втрачати темпу у відносинах з Америкою.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Призначення Ольги Стефанішиної

Зеленський розповів, що Стефанішина працюватиме в цьому статусі, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.

null
Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 

"Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", — сказав президент.

Він також зазначив, що Стефанішина брала участь у переговорах зі США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Глава держави наголосив, що ми будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії.

Нагадаємо, раніше депутат Ярослав Железняк розповів, яку наступну посаду може обійняти міністр оборони Рустем Умєров

Крім того, нардеп Богдан Кицак назвав нового ймовірного очільника Мін'юсту. Ним може бути Герман Галущенко. 

Володимир Зеленський Ольга Стефанішина США кадрові зміни указ уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації