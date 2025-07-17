Ольга Стефанишина заняла новую должность — указ Зеленского

Ольга Стефанишина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. Эта должность необходима, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский рассказал, что Стефанишина будет работать в этом статусе, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в США.

Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий", — сказал президент.

Он также отметил, что Стефанишина участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Глава государства подчеркнул, что мы будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию.

Напомним, ранее депутат Ярослав Железняк рассказал, какую следующую должность может занять министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, нардеп Богдан Кицак назвал нового вероятного главы Минюста. Им может быть Герман Галущенко.