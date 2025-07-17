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Головна Новини дня Хто може стати новим очільником Мін'юсту — думка нардепа

Хто може стати новим очільником Мін'юсту — думка нардепа

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:43
Герман Галущенко може очолити Мін'юст — деталі від нардепа
Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Новим очільником міністерства юстиції України може стати Герман Галущенко, який зараз обіймає посаду міністра енергетики. Він профільний юрист і має для цього усі шанси.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE 17 липня. 

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"Герман Галущенко — профільний юрист, тож у нього є підстави стати новим очільником Мін'юсту", — вважає Кицак. 

Водночас він додав, що у Кабміні є й більш неоднозначні ротації. Нагадаємо, кандидатуру ексзаступника голови Мінфіну на керівника Мінсоцполітики жорстко розкритикувала очільниця комітету соцполітики Галина Третьякова. Мовляв, як можна керувати соціальними програмами без досвіду у сфері.

"Хоча побачимо, можливо навіть людина з іншої сфери зможе зібрати команду, яка посилить ті позиції, де в нього певні знання, вміння, навички провисають і він буде налагоджувати інші процеси, зокрема щодо фінансування", — підкреслив нардеп. 

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України. Днем раніше звільнили Дениса Шмигаля та його уряд.

Крім того, нардеп Железняк розповів, яку наступну посаду може обійняти міністр оборони Рустем Умєров. Послом України у США він не буде. 

Кабінет міністрів Герман Галущенко Мін'юст кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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