Герман Галущенко может возглавить Минюст — детали от нардепа

Кто может стать новым главой Минюста — мнение нардепа
Новым главой министерства юстиции Украины может стать Герман Галущенко, который сейчас занимает должность министра энергетики. Он профильный юрист и имеет для этого все шансы.
Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE 17 июля.
Кадровые изменения в правительстве
"Герман Галущенко — профильный юрист, поэтому у него есть основания стать новым главой Минюста", — считает Кицак.
В то же время он добавил, что в Кабмине есть и более неоднозначные ротации. Напомним, кандидатуру экс-заместителя главы Минфина на руководителя Минсоцполитики жестко раскритиковала глава комитета соцполитики Галина Третьякова. Мол, как можно управлять социальными программами без опыта в сфере.
"Хотя посмотрим, возможно даже человек из другой сферы сможет собрать команду, которая усилит те позиции, где у него определенные знания, умения, навыки провисают и он будет налаживать другие процессы, в частности по финансированию", — подчеркнул нардеп.
Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. Днем ранее уволили Дениса Шмыгаля и его правительство.
Кроме того, нардеп Железняк рассказал, какую следующую должность может занять министр обороны Рустем Умеров. Послом Украины в США он не будет.
Читайте Новини.LIVE!