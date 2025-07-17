Герман Галущенко может возглавить Минюст — детали от нардепа

Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Новым главой министерства юстиции Украины может стать Герман Галущенко, который сейчас занимает должность министра энергетики. Он профильный юрист и имеет для этого все шансы.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE 17 июля.

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"Герман Галущенко — профильный юрист, поэтому у него есть основания стать новым главой Минюста", — считает Кицак.

В то же время он добавил, что в Кабмине есть и более неоднозначные ротации. Напомним, кандидатуру экс-заместителя главы Минфина на руководителя Минсоцполитики жестко раскритиковала глава комитета соцполитики Галина Третьякова. Мол, как можно управлять социальными программами без опыта в сфере.

"Хотя посмотрим, возможно даже человек из другой сферы сможет собрать команду, которая усилит те позиции, где у него определенные знания, умения, навыки провисают и он будет налаживать другие процессы, в частности по финансированию", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. Днем ранее уволили Дениса Шмыгаля и его правительство.

Кроме того, нардеп Железняк рассказал, какую следующую должность может занять министр обороны Рустем Умеров. Послом Украины в США он не будет.