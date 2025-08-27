Видео
Главная Новости дня Зеленский назначил нового посла Украины в США

Зеленский назначил нового посла Украины в США

Ua en ru
Дата публикации 27 августа 2025 20:19
Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в среду, 27 августа, назначил нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Им стала Ольга Стефанишина.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.

Читайте также:

Новый посол Украины в США

Зеленский отметил, что формальные процедуры уже завершены. Сегодня он подписал указ о назначении посла Украины в США.

Кроме того, украинский лидер определил основные задачи для обновления работы посольства. По его словам, главное — это реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном, прежде всего в оборонной сфере.

Зеленский подчеркнул, что во многом именно от отношений с США зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.

"На столе — два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", — отметил глава государства.

Экспосол Украины в США

Зеленский поблагодарил Оксану Маркарову, которая представляла Украину в США на протяжении всех лет полномасштабной войны.

"И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде — работать ради Украины", — добавил он.

Также на сайте Офиса Президента появились указы об увольнении Макаровой с должности посла Украины в США и назначении Стефанишиной.

Новий посол США - хто ним став
Фото: скриншот указа президента
Зеленський призначив нового посла у США
Фото: скриншот указа президента

Напомним, 17 июля Зеленский назначил Стефанишину Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Кроме того, сегодня стало известно, что руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров поедут в США на встречу со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
