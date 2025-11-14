Володимир Зеленський зустрівся із Оксаною Макаровою — що обговорили

Зеленський зустрівся з експослом України у США — що обговорили
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із експослом України у США Оксаною Макаровою. Вони обговорили подальші кроки для співпраці та відновлення країни.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у п'ятницю, 14 листопада.
Зеленський провів зустріч з Макаровою
Президент повідомив, що під час зустрічі вони обговорили потенційні спільні проєкти, які можуть бути реалізовані для відновлення України, зміцнення суспільства та поглиблення взаємодії з міжнародними інституціями.
Зеленський наголосив на важливості досвіду Маркарової та підкреслив, що цінує її готовність і надалі працювати задля України.
"Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці. Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі", — написав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після нічного удару РФ по посольству країни в Києві.
А також президент обговорив із прем'єр-міністрекою Юлією Свриденко кандидатів на посаду міністрів юстиції та енергетики.
