Владимир Зеленский встретился с Оксаной Макаровой — что обсудили

Встреча Владимира Зеленского с Андреем Ермаком и Оксаной Макаровой. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом Украины в США Оксаной Макаровой. Они обсудили дальнейшие шаги для сотрудничества и восстановления страны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 14 ноября.

Зеленский провел встречу с Макаровой

Президент сообщил, что во время встречи они обсудили потенциальные совместные проекты, которые могут быть реализованы для восстановления Украины, укрепления общества и углубления взаимодействия с международными институтами.

Зеленский отметил важность опыта Маркаровой и подчеркнул, что ценит ее готовность и в дальнейшем работать для Украины.

"Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества. В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность работать ради Украины и в дальнейшем", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский и Оксана Макарова. Фото: Офис президента

