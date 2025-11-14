Видео
Зеленский встретился с экс-послом Украины в США — что обсудили

Дата публикации 14 ноября 2025 16:37
обновлено: 16:38
Владимир Зеленский встретился с Оксаной Макаровой — что обсудили
Встреча Владимира Зеленского с Андреем Ермаком и Оксаной Макаровой. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом Украины в США Оксаной Макаровой. Они обсудили дальнейшие шаги для сотрудничества и восстановления страны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 14 ноября.

Читайте также:

Зеленский провел встречу с Макаровой

Президент сообщил, что во время встречи они обсудили потенциальные совместные проекты, которые могут быть реализованы для восстановления Украины, укрепления общества и углубления взаимодействия с международными институтами.

Зеленский отметил важность опыта Маркаровой и подчеркнул, что ценит ее готовность и в дальнейшем работать для Украины.

"Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества. В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность работать ради Украины и в дальнейшем", — написал Зеленский.

Зеленський зустрівся з Макаровою - фото
Владимир Зеленский и Оксана Макарова. Фото: Офис президента

Напомним, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после ночного удара РФ по посольству страны в Киеве.

А также президент обсудил с премьер-министром Юлией Свриденко кандидатов на должность министров юстиции и энергетики.

Владимир Зеленский посол Украина дипломатия встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
