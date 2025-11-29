Зеленский провел совещание с главой Минцифры Федоровым

Президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Стороны обсудили работу над цифровыми антикоррупционными проектами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский во время совещания с Федоровым. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание с Федоровым — о чем говорили

Президент Зеленский отметил, что для Украины важно двигаться дальше в цифровой трансформации нашего государства.

"Цифровизация государственных услуг, цифровизация в сфере обороны, цифровое определение достижений боевых подразделений на основе реальных заслуг на поле боя — все это уже доказало свою эффективность. Будем продолжать такую трансформацию, и Михаил доложил о расширении цифровых сервисов для ветеранов, социальных услуг и услуг для бизнеса", — сообщил глава государства.

В то же время украинский лидер добавил, что сейчас идет работа и над цифровыми антикоррупционными проектами, а именно: е-Акциз, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

По словам Зеленского, все это принесет больше средств для государственного бюджета, упростит и сделает более прозрачными отношения граждан и бизнеса с государством. А также обеспечит больший внутренний ресурс для развития нашего общества.

Отдельно Зеленский и Федоров обсудили ситуацию с обеспечением надежной связи в Украине.

Президент отметил, что есть весомые достижения Украины в поддержке оборонных производственных проектов, в частности на платформе Brave1 зарегистрировано уже 4800+ разработок дронов, РЭБ, НРК, ракет и других инноваций.

"Готовим дополнительные решения, которые поддержат отрасль оборонного производства", — подытожил Зеленский.

Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский также встретился и поговорил с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Также сегодня глава государства заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.