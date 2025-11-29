Видео
Главная Новости дня Шмыгаль доложил Зеленскому об обороне Украины — детали

Шмыгаль доложил Зеленскому об обороне Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 15:03
Зеленский обсудил со Шмыгалем оборону Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 29 ноября, министр обороны Денис Шмыгаль доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации с обороной страны. Стороны обсудили подготовку к изменениям плана обороны нашего государства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:
Зеленський провів розмову зі Шмигалем
Зеленский во время разговора со Шмыгалем. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел разговор со Шмыгалем — что известно

"Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Несколько ключевых элементов", — проинформировал президент.

Также он отметил, что уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Зеленский пояснил, что ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

"Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение. Также министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, мерах защиты", — отметил глава государства.

Отдельно стороны обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

Президент акцентировал на том, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

Кроме того, для финансирования "Линии дронов" были дополнительно направлены 8 млрд грн.

Напомним, что недавно Денис Шмыгаль проверил состояние обороны на Херсонщине.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина начала переход на контрактную форму военной службы, которая предусматривает новые условия.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Минобороны ВСУ обстрелы война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
