Зеленский обсудил со Шмыгалем оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 29 ноября, министр обороны Денис Шмыгаль доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации с обороной страны. Стороны обсудили подготовку к изменениям плана обороны нашего государства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский во время разговора со Шмыгалем. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел разговор со Шмыгалем — что известно

"Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Несколько ключевых элементов", — проинформировал президент.

Также он отметил, что уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Зеленский пояснил, что ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

"Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение. Также министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, мерах защиты", — отметил глава государства.

Отдельно стороны обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

Президент акцентировал на том, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

Кроме того, для финансирования "Линии дронов" были дополнительно направлены 8 млрд грн.

Напомним, что недавно Денис Шмыгаль проверил состояние обороны на Херсонщине.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина начала переход на контрактную форму военной службы, которая предусматривает новые условия.