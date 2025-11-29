Відео
Шмигаль доповів Зеленському про оборону України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 15:03
Зеленський обговорив зі Шмигалем оборону України
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 29 листопада, міністр оборони Денис Шмигаль доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію з обороною країни. Сторони обговорили підготовку до змін плану оборони нашої держави.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський провів розмову зі Шмигалем
Зеленський під час розмови зі Шмигалем. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів розмову зі Шмигалем — що відомо

"Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Кілька ключових елементів", — поінформував президент.

Також він наголосив, що вже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Зеленський пояснив, що хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.

"Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету Міністрів України на затвердження. Також міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, заходів захисту", — зазначив глава держави.

Окремо сторони обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів.

Президент акцентував на тому, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн.

Крім того, для фінансування "Лінії дронів" були додатково спрямовані 8 млрд грн.

Нагадаємо, що нещодавно Денис Шмигаль перевірив стан оборони на Херсонщині.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна розпочала перехід на контрактну форму військової служби, яка передбачає нові умови.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
