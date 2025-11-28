Шмигаль відвідав Херсонщину — перевірив стан оборони і забезпечення ЗСУ

Денис Шмигаль вручає відзнаку військовому. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Міноборони України Денис Шмигаль відвідав Херсонську область. Очільник оборонного відомства перевірив стан оборони, забезпечення ЗСУ та перебіг бойових дій в регіоні.

Про це Шмигаль розповів 27 листопада у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про візит Шмигаль на Херсонщину

"Сьогодні відвідав наших воїнів, які обороняють Херсонщину. Ознайомився з оперативною обстановкою на лінії бойового зіткнення у зоні відповідальності 40-ї окремої бригади берегової оборони. Командування військової частини доповіло про поточний стан оборонних рубежів, рівень забезпечення особового складу, динаміку бойових дій та результати виконання завдань", — поінформував Шмигаль.

Також він розповів, що обговорив з командуванням пріоритети підрозділу та оперативно реагування на виклики, з якими стикаються військові.

Окрім того, Денис Шмигаль вручив військовослужбовцям відзнаки.

"Бригада утримує позиції, завдає противнику відчутних втрат та показує високий рівень стійкості. Дякую воїнам за відвагу", — резюмував міністр.

