Головна Новини дня Шмигаль перевірив стан оборони і забезпечення ЗСУ на Херсонщині

Шмигаль перевірив стан оборони і забезпечення ЗСУ на Херсонщині

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 03:58
Шмигаль відвідав Херсонщину — перевірив стан оборони і забезпечення ЗСУ
Денис Шмигаль вручає відзнаку військовому. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Міноборони України Денис Шмигаль відвідав Херсонську область. Очільник оборонного відомства перевірив стан оборони, забезпечення ЗСУ та перебіг бойових дій в регіоні.

Про це Шмигаль розповів 27 листопада у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Що відомо про візит Шмигаль на Херсонщину

"Сьогодні відвідав наших воїнів, які обороняють Херсонщину. Ознайомився з оперативною обстановкою на лінії бойового зіткнення у зоні відповідальності 40-ї окремої бригади берегової оборони. Командування військової частини доповіло про поточний стан оборонних рубежів, рівень забезпечення особового складу, динаміку бойових дій та результати виконання завдань", — поінформував Шмигаль.

Також він розповів, що обговорив з командуванням пріоритети підрозділу та оперативно реагування на виклики, з якими стикаються військові.

Окрім того, Денис Шмигаль вручив військовослужбовцям відзнаки.

"Бригада утримує позиції, завдає противнику відчутних втрат та показує високий рівень стійкості. Дякую воїнам за відвагу", — резюмував міністр.

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль повідомив, що делегації Міноборони України та Міноборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Це дозволить виробляти їх у Британії.

Таким ми писали, що на початку листопада Денис Шмигаль анонсував контрактну модель ЗСУ.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
