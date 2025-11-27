Дрони-перехоплювачі Octopus — буде масове виробництво в Британії

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Він показав ефективність у боротьбі з російськими "шахедами".

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram 27 листопада.

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus в Британії

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами"", — наголосив Шмигаль.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Усі виготовлені засоби будуть передавати Україні, аби посилити захист нашого неба.

Український міністр подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО.

Нагадаємо, 14 листопада Міноборони повідомило, що Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. Технологію вже отримали три українські виробники.

А Володимир Зеленський розповів, що в Україні будуть виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Однак на це можуть вплинути російські атаки.